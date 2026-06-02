Понад 200 боїв відбулось на фронті від початку доби

Росіяни скинули 155 КАБів та залучили майже 6000 дронів-камікадзе.

Від початку доби 2 червня на фронті відбулося 203 бойових зіткнення.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 73 ракети, здійснив 46 авіаційних ударів, скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5985 дронів-камікадзе та здійснив 2157 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", - йдеться в повідомленні.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося одне боєзіткнення. Противник здійснив 58 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Ізбицьке та Вільча.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог чотири рази атакував позиції Сил оборони у бік населених пунктів Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Курилівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали десять спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Діброва, Лиман та у районі Зарічного. Одне боєзіткнення триває. На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили дев’ять спроб загарбників йти вперед у районі Закітного та у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука. Ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Степанівка та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Степи, Іванівка, Сергіївка, Дорожнє.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 29 окупантів та 17 - поранено; знищено одну артилерійську систему, одну одиницю автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога, склад ПММ. Пошкоджено один танк, 11 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки, п’ять артилерійських систем, 80 укриттів особового складу та пункт управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 248 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили чотири ворожі атаки у районі Вороного та в бік Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 30 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Залізничне, Оленокостянтинівка, Прилуки та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного, Цвіткового, Гіркого. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві атаки у бік Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.