СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ГоловнаСуспільствоВійна

Керівник ГУР доповів Зеленському про плани РФ щодо відносин України з Молдовою, країнами Затоки і Близьким Сходом

Також Росія обрала для ударів обрав українські компанії, які «демонструють прогрес у розвитку всіх типів ракетних технологій», повідомив президент.

Керівник ГУР доповів Зеленському про плани РФ щодо відносин України з Молдовою, країнами Затоки і Близьким Сходом
президент Володимир Зеленський і керівник ГУР Олег Іващенко
Фото: телеграм-канал Президента України

Українська розвідка здобула нові внутрішні російські документи з політичного планування, які стосуються відносин України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки.

Про це повідомив Володимир Зеленський після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка.

«Знаємо, що одним із ключових російських політичних завдань є обмеження наших безпекових, економічних та інших стратегічних зв’язків із відповідними країнами. Вважаємо, що Росія цим тільки підтверджує, що й ми в Україні, і наші партнери рухаємося правильним курсом до більшої безпеки та подальшої розбудови свого суверенітету, а також повної нейтралізації російського впливу», - зазначив глава держави.

Реклама

Президент наголосив, що Європі «варто значно більше підтримувати кожен із тих народів, в кого Росія вчепилася своїми зубами й намагається не відпустити на свободу». 

«Зараз це особливо стосується Вірменії – напередодні виборів в цій країні. Це питання не просто про той чи інший політичний вибір народу, а про фундаментальне право народу самостійно обирати для себе майбутнє. Європа має необхідну спроможність, щоб підтримати основоположні правила, які завжди працювали й працюватимуть на безпеку», - заявив Зеленський.

Також Іващенко озвучив подробиці щодо російського виробництва ракет. Ішлося про об’єкти, відстані, кількість, шляхи постачання критичних компонентів і верстатів, а також осіб і компанії з інших країн, які допомагають РФ обходити санкції. 

«Готуємо оновлення наших заходів протидії – українських та в координації з партнерами. Важливо, щоб тиск на Росію зростав», - наголосив глава держави.

Президент додав, що одним із ключових напрямків для подальших російських ударів по Україні ворог обрав українські компанії, які «демонструють прогрес у розвитку всіх типів ракетних технологій». 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies