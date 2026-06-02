Керівник ГУР доповів Зеленському про плани РФ щодо відносин України з Молдовою, країнами Затоки і Близьким Сходом

Українська розвідка здобула нові внутрішні російські документи з політичного планування, які стосуються відносин України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки.

Про це повідомив Володимир Зеленський після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка.

«Знаємо, що одним із ключових російських політичних завдань є обмеження наших безпекових, економічних та інших стратегічних зв’язків із відповідними країнами. Вважаємо, що Росія цим тільки підтверджує, що й ми в Україні, і наші партнери рухаємося правильним курсом до більшої безпеки та подальшої розбудови свого суверенітету, а також повної нейтралізації російського впливу», - зазначив глава держави.

Президент наголосив, що Європі «варто значно більше підтримувати кожен із тих народів, в кого Росія вчепилася своїми зубами й намагається не відпустити на свободу».

«Зараз це особливо стосується Вірменії – напередодні виборів в цій країні. Це питання не просто про той чи інший політичний вибір народу, а про фундаментальне право народу самостійно обирати для себе майбутнє. Європа має необхідну спроможність, щоб підтримати основоположні правила, які завжди працювали й працюватимуть на безпеку», - заявив Зеленський.

Також Іващенко озвучив подробиці щодо російського виробництва ракет. Ішлося про об’єкти, відстані, кількість, шляхи постачання критичних компонентів і верстатів, а також осіб і компанії з інших країн, які допомагають РФ обходити санкції.

«Готуємо оновлення наших заходів протидії – українських та в координації з партнерами. Важливо, щоб тиск на Росію зростав», - наголосив глава держави.

Президент додав, що одним із ключових напрямків для подальших російських ударів по Україні ворог обрав українські компанії, які «демонструють прогрес у розвитку всіх типів ракетних технологій».