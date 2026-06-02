Внаслідок чергової російської атаки в Україні зафіксували нові масштабні руйнування. Лише за останню неповну добу через застосунок та портал «Дія» українці подали понад 2,5 тисячі повідомлень про пошкоджене або знищене майно.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Зокрема, понад 400 заяв надійшло від жителів Києва, а понад 100 — від жителів Дніпра.

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За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби, з початку повномасштабного вторгнення Росії у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна вже є понад 340 тисяч об'єктів. Більш ніж 298 тисяч із них — це житлові будинки. Решта припадає на інженерні споруди, заклади соціальної сфери, промислові підприємства та об'єкти критичної інфраструктури.

Найбільше постраждали Донецька, Харківська, Київська, Херсонська, Запорізька та Дніпропетровська області.

Окремою проблемою залишається житло, яке не було приватизоване або право власності на яке не внесли до Державного реєстру речових прав, і це блокує отримання компенсацій. Органам місцевої влади доручили посилити координацію з ЦНАПами та держреєстраторами для оперативного оформлення документів постраждалим громадянам.

Щодо неприватизованого житла, то уряд раніше підтримав пропозицію Мінрозвитку про внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду». Цей крок має спростити процедуру приватизації пошкоджених осель і чітко визначити порядок дій, якщо житло стало аварійним через бойові дії чи теракти Росії.