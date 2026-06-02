Суспільство / Війна

Міноборони: Парк машин розмінування в Україні перевищив 300 одиниць

Здебільшого це іноземна техніка, але є і українські зразки.

Сапери ДСНС
Фото: ДСНС

Українські фахівці з протимінної діяльності вже мають в арсеналі 316 машин механізованого розмінування. 

Про це повідомило Міністерство оборони.

Парк складається переважно з іноземної техніки (зокрема, GCS, DOK-ING, Bozena), а також вітчизняних комплексів GERMINA, «Гарт 5100», «Змій» та інших сертифікованих машин.

Крім того, для очищення територій від вибухонебезпечних предметів фахівці залучають допоміжні роботизовані комплекси, сучасні засоби виявлення та металодетектори.

Начальник відділу управління протимінної діяльності Міноборони полковник Ольга Дробот під час круглого столу «Механізм безпеки» наголосила, що така техніка знижує ризики для життя людей та полегшує працю персоналу.

Сучасна машина розмінування є інтегрованим комплексом; він містить платформи-носії, елементи автоматизації, системи дистанційного керування підвищеного радіуса, сенсорні системи аналізу ґрунту, інструменти телеметрії та знаряддя для механічної обробки

Раніше Міноборони також повідомляло, що Коаліція з розмінування залучила для України додаткові 2 млн євро.

