Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Президент Зеленський відзначив учасників спецоперації "Павутина"

Усі учасники операції залишаються засекреченими з міркувань безпеки.

Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами учасників спецоперації СБУ "Павутина", яка стала однією з найрезультативніших атак по російській стратегічній авіації.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

За словами Зеленського, усі учасники операції залишаються засекреченими з міркувань безпеки.

"Називати їх не маємо права – все абсолютно таємно досі та ще довго буде", – зазначив президент.

Президент додає, що операція "Павутина" була ретельно спланована та реалізована рік тому на фінальному етапі, коли українські сили завдали ударів по російській військовій техніці.

"Павутина" знищила чи принаймні пошкодила 41 літак. Ще жодного разу до того Росія не втрачала таку техніку в такій кількості та через удари такими незрівнянно дешевшими дронами", – заявив він.

Президент наголосив, що ця операція стала прикладом асиметричної відповіді України на дії РФ та демонстрацією розвитку українських технологічних спроможностей.

Глава держави підкреслив, що Україна продовжує завдавати далекобійних ударів у відповідь на російську агресію: "Зараз Україна вже буквально щодня застосовує далекобійні санкції проти Росії за цю війну".

"Ми не починали війни… але поки Росія обирає протилежне, українці продовжать знаходити такі відповіді, які точно спрацюють", – зазначив президент.

Глава держави подякував СБУ та українським військовим за участь в операції та підкреслив важливість міжнародної підтримки.

  • Відомо, що дрони СБУ уразили за один день чотири аеродроми в Росії: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
