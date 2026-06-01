Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
У травні на фронті відбулося понад 7 000 боєзіткнень, – Міноборони

Ворог скинув 7,5 тисяч КАБів та здійснив понад 96 000 обстрілів.

Фото: Генштаб

У травні на фронті було зафіксовано 7 008 бойових зіткнень, що свідчить про зростання інтенсивності дій ворога. Найважчим днем стало 26 травня, коли за добу відбулося 317 боїв.

Про це повідомляє Міноборони України з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Напруження на лінії фронту в останній місяць весни досягло максимальних показників. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у травні було зафіксовано 7 008 бойових зіткнень, що свідчить про зростання інтенсивності дій ворога. Найгарячішим днем місяця стало 26 травня – за цю добу відбулося 317 боєзіткнень", – ідеться у повідомленні.

Паралельно ворог продовжував здійснювати обстріли по всій лінії зіткнення та цивільному населенню. Загалом за травень ворог здійснив понад 96 000 обстрілів, з яких понад 1 800 було нанесено з реактивних систем залпового вогню.

"Не маючи значущих успіхів на фронті та стикаючись із жорстким опором Сил оборони, російські війська зробили ставку на повітряний терор. Протягом місяця противник застосував 7 500 авіаційних бомб, оснащених універсальними модулями планування і корекції (керованими авіаційними бомбами)", – наголошують у відомстві.

За даними Генштабу, це другий за кількістю КАБів місяць від початку повномасштабного вторгнення. Більше було лише в березні – 7 987.

За даними Міноборони, протягом квітня на фронті відбулося 5 085 бойових зіткнень, ворог випустив по позиціях Сил оборони України майже 7 000 КАБів.

