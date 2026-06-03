Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 368 040 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 368 040 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.2026 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 368 040 (+1130) осіб

танків – 11 974 (+5)

бойових броньованих машин – 24 673 (+7)

артилерійських систем – 43 172 (+60)

РСЗВ – 1 826 (+5)

засоби ППО – 1 403 (+3)

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0)

наземні робототехнічні комплекси – 1 548 (+6)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 325 615 (+1853)

крилаті ракети – 4 733 (+40)

кораблі / катери – 33 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 102 575 (+437)

спеціальна техніка / special equipment – 4 245 (+4).

Дані уточнюються.