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Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 368 040 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 368 040 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.2026 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1 368 040 (+1130) осіб 
  • танків – 11 974 (+5) 
  • бойових броньованих машин – 24 673 (+7) 
  • артилерійських систем – 43 172 (+60)
  • РСЗВ – 1 826 (+5) 
  • засоби ППО – 1 403 (+3) 
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) 
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 548 (+6)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 325 615 (+1853) 
  • крилаті ракети – 4 733 (+40) 
  • кораблі / катери – 33 (+0)
  • підводні човни – 2 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 102 575 (+437) 
  • спеціальна техніка / special equipment – 4 245 (+4). 

Дані уточнюються.

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