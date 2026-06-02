Головне за ніч та ранок вівторка, 2 червня: масована ворожа атака, десятки загиблих і поранених, майже 250 боєзіткнень на фронті

Нічна повітряна атака , 249 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли.

Після другої години ночі росіяни розпочали масовану ракетну та дронову атаку на Україну, під ударом опинилися Черкаси, Дніпро, Харків, Запоріжжя та Київ.

У столиці станом на 11:25 було відомо про пʼятьох загиблих, пише мер міста Віталій Кличко. За оновленими даними, 65 людей постраждали, серед них – троє дітей віком 3, 11 та 17 років. 40 осіб госпіталізовані. Ушкодження є у семи районах міста.

Пролунали понад десяток вибухів, ворог застосував не лише балістичні ракети, але й "Циркони" з північного та південного напрямків, а також ударні безпілотники.

За повідомленням очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, є займання нежитлових споруд та авто у Подільському районі. В Оболонському районі уламки БПЛА впали біля дитячого садка. На іншій локації у цьому ж районі пожежа в недобудові.

Унаслідок масованої атаки ворога на столицю пошкодження зафіксовані у різних районах міста.

Дніпро вночі був атакований росіянами із застосуванням ракет та ударних безпілотників. У місті зафіксовано руйнування двоповерхового будинку. Станом на 10:35 було відомо про девʼять загиблих людей, зокрема рятувальника, який загинув від повторного удару. Поранених у місті 37, серед них четверо дітей.

О 09:35 стало відомо, що рятувальники дістали з-під завалів понівеченої атакою чотириповерхівки тіло дитини 2023 року народження. Серед поранених четверо дітей. Хлопці 6 і 16 років та 13-річна дівчинка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще одна дівчинка 14 років на амбулаторному лікуванні. Загалом в лікарнях залишається 22 людини. Четверо – "важкі".

У лікарні помер 60-річний чоловік, що постраждав від атаки. Його травми виявилися занадто важкими.

Станом на 09:45 в Україні внаслідок російського комбінованого обстрілу загинули 13 людей, понад 100 - постраждали.

Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури у Києві, Дніпрі та Харкові.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 249 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора, на Гуляйпільському – 35.

Сили оборони уразили 13 районів зосередження живої сили та ще один інший важливий об’єкт противника.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1440 солдатів, 3 танки, 75 артилерійських систем, РСЗВ, систему ППО та 14 НРК. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 366 969 солдатів.

По Харкову росіяни вночі завдали комбінованого удару із застосуванням 15 безпілотників та 2 ракет, цілили у чотири райони міста - Основ'янський, Слобідський, Немишлянський і Київський. Постраждали 15 людей: 4 чоловіків, 10 жінок і 11-річна дівчинка.

Зафіксовано багато пошкоджень інфраструктури. Постраждали приватні та адміністративні будівлі, споруда дошкільного закладу, багатоквартирний будинок, офісна будівля, підприємство.

У ніч на 2 червня, починаючи з 18:00, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. Основним напрямком удару був Київ, також ворог цілив по Дніпру, Харкову, Запоріжжю, Полтавській області й інших регіонах.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 729 засобів повітряного нападу – 73 ракети і 656 БпЛА різних типів. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Зафіксовано:

8 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків – ТОТ АР Крим, Курська обл.);

33 балістичні ракети Іскандер-М (райони пуску – Брянська, Курська, Ростовська обл., ТОТ АР Крим);

27 крилатих ракет Х-101 (райони пусків – Вологодська обл.);

5 крилатих ракет "Калібр" (райони пусків – акваторія Каспійського моря);

656 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).

За попередніми даними станом на 08:30, ППО збила/подавила 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів:

11 балістичних ракет Іскандер-М;

26 крилатих ракет Х-101;

3 крилаті ракети "Калібр";

602 ворожі БпЛА різних типів.

"За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 15 локаціях", – розповіли захисники.

У Росії поскаржилися на атаку дронів та пожежі на НПЗ.

Палали Ільський НПЗ та паливні цистерни біля Слов'янського.

Генштаб підтвердив ураження НПЗ «Ільський» у Росії, корабля та інших цілей.

Видання South China Morning Post стверджує, що під час візиту президента США Дональда Трампа до Китаю республіканець закликав очільника комуністичної влади Піднебесної Сі Цзінпіня допомогти із завершенням російсько-української війни.

Трамп нібито охарактеризував візаві ситуацію з переговорами між Україною, США та Росією як "глухий кут". Він також попросив Сі Цзінпіня посприяти тому, щоб Кремль погодився повернутися до дипломатичного процесу.

Такий крок господаря Білого дому свідчить про те, що Трамп відчуває гостру потребу залучити Китай до своїх спроб завершити війну, на що під час передвиборчої кампанії він відводив не більше 24 годин. Проте вже майже півтора року в Овальному кабінеті республіканець залишається неспроможним домогтися бодай припинення вогню.

Тримаймося!