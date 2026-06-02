Підозру повідомили львів’янину, який під час заходів оповіщення з ножем напав на військовослужбовця:

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

29 травня у Шевченківському районі Львова під час виконання службових обов’язків місцевий мешканець поранив 36-річного військового Шевченківського районного м. Львова ТЦК та СП.

У той час військовослужбовці разом з поліцією проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації в районі вул. Хвильового. Побачивши групу оповіщення, 29-річний львів’янин відразу почав утікати. Коли його наздогнали – вихопив ніж і вдарив ним військового у плече.

Після скоєного втік, а пораненого було доставлено у лікарню.

Проте нападника розшукали та затримали у порядку ст. 208 КПК України у квартирі його тітки, де він переховувався від правоохоронців.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова йому повідомлено про підозру в умисному заподіянні легкого тілесного ушкодження службовій особі у зв’язку з її службовою діяльністю.