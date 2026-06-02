На Миколаївщині під російською атакою була критична інфраструктура

Упродовж доби російська армія била по Миколаївщині. Під російською атакою була критична інфраструктура. Люди цілі, але по області є ушкодження.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Віталій Кім, унаслідок бойової роботи та падіння уламків у Миколаївському районі пошкоджено вікна та дах приватного будинку.

Увечері ворог атакував FPV-дроном Горохівську громаду Баштанського району. У с. Новотимофіївка пошкоджено дах гаражу.

Учора ворог сім разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївського району. Також сьогодні уночі ударним дроном типу «Молнія» атакував Куцурубську громаду.

Всюди постраждалих немає.