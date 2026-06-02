Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Суспільство / Війна

На Миколаївщині під російською атакою була критична інфраструктура

Росіяни били дронами різних типів.

На Миколаївщині під російською атакою була критична інфраструктура
Віталій Кім, Голова Миколаївської ОВА
Фото: Зоряна Стельмах

Упродовж доби російська армія била по  Миколаївщині. Під російською атакою була критична інфраструктура. Люди цілі, але по області є ушкодження.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Віталій Кім, унаслідок бойової роботи та падіння уламків у Миколаївському районі пошкоджено вікна та дах приватного будинку. 

Увечері ворог атакував FPV-дроном Горохівську громаду Баштанського району. У с. Новотимофіївка пошкоджено дах гаражу. 

Учора ворог сім разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївського району. Також сьогодні уночі ударним дроном типу «Молнія» атакував Куцурубську громаду. 

Всюди постраждалих немає.

  • У ніч на 2 червня, починаючи з 18:00, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. Основним напрямком удару був Київ, також ворог цілив по Дніпру, Харкову, Запоріжжю, Полтавській області й інших регіонах. 
