Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
На Херсонщині росіяни вбили вчора одну людину, і поранили – 16

Під обстрілами перебували 45 населених пунктів області. 

На Херсонщині росіяни вбили вчора одну людину, і поранили – 16
На Херсонщині росіяни знищили авто, ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби російські війська завдавали по Херсонщині ударів із артилерії та били дронами. Під обстрілами перебували 45 населених пунктів області. Загинула одна людина, поранені 16. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Комишани, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Незламне, Новодмитрівка, Розлив, Ромашкове, Томина Балка, Черешеньки, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Іванівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Раківка, Тараса Шевченка, Урожайне, Чарівне, Милове, Дудчани, Новокаїри, Республіканець, Нова Кам'янка, Новорайськ, Золота Балка, Михайлівка, Петропавлівка, Високе, Бургунка, Львове, Одрадокам'янка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин, газопровід, автобус та приватні автомобілі. 

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", - написав Прокудін. 

