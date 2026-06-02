Павутиння, солов'ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Росіяни вночі атакували Запоріжжя та область

У області є поранені люди. 

Наслідки російської атаки у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Вчора та у ніч на 2 червня російська армія атакувала Запорізьку область, зокрема обласний центр. Поранені люди.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, три людини поранено внаслідок ворожих атак по Запоріжжю,  Вільнянську та Пологівському району.

Упродовж доби окупанти завдали 890 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області. Вночі зафіксували щонайменше 20 ударів із різних видів озброєння по обласному центру. У Шевченківському районі Запоріжжя пошкоджено 4 багатоквартирні будинки. Вибуховою хвилею вибиті вікна та понівечені балкони.

Війська РФ здійснили 21 авіаудар по Зарічному, Малокатеринівці, Юрківці, Таврійському, Жовтій Кручі, Широкому,  Новоселівці, Любицькому, Трудовому, Єгорівці, Долинці, Свободі, Лісному, Копанях.

6 ракет ворог спрямував по Запоріжжю.

601 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Преображенку, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське,  Варварівку, Гірке, Прилуки,  Староукраїнку, Святопетрівку, Новоселівку, Воздвижівку, Добропілля, Цвіткове. 

Зафіксовано 8 обстрілів із РСЗВ по Залізничному, Гуляйпільському, Чарівному, Малих Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Гіркому.

254 артудари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Гуляйпільському, Староукраїнці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Новому Запоріжжю.

Надійшло 87 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

