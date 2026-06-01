Головне за понеділок, 1 червня: майже 180 боєзіткнень, атака на пологове відділення на Одещині, річниця операції "Павутина"

Бойові дії на Донеччині, 178 бойових зіткнень, ворожі обстріли, авіаудари по Дружківці. Яким запам’ятається 1559-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 1 червня на фронті від початку доби відбулося 178 бойових зіткнень.

Найбільше атак зафіксовано на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

1 червня російська армія завдала авіаударів по Дружківці Донецької області. Російські війська скинули три авіабомби ФАБ-250 з уніфікованим модулем планування та корекції на багатоквартирні будинки.

Поранень зазнали п’ятеро людей віком від 20 до 68 років. У чотирьох чоловіків та жінки діагностовані мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку.

Пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Уранці 1 червня російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі півдня Одеської області.

Унаслідок атаки зазнало пошкоджень пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні. У медичному закладі вибито понад 30 вікон, пошкоджено фасад та двері.

На момент удару у відділенні перебували шість породіль із новонародженими дітьми, а також одна жінка, яка народжувала.

За попередньою інформацією, пацієнтки та медичний персонал не постраждали.

Пізніше окупанти атакували південь Одещини вдруге. Знову постраждала цивільна інфраструктура.

Перший етап обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» відбувся, переговори не припинялись і матимуть результат.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов на пресконференції під час форуму «Архітектура безпеки».

За його словами, Росія неодноразово зривала або відтягувала домовленості та інтерпретувала їх по-своєму.

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами учасників спецоперації СБУ "Павутина", яка стала однією з найрезультативніших атак по російській стратегічній авіації.

За словами Зеленського, усі учасники операції залишаються засекреченими з міркувань безпеки.

Президент додає, що операція "Павутина" була ретельно спланована та реалізована рік тому на фінальному етапі, коли українські сили завдали ударів по російській військовій техніці.

"Павутина" знищила чи принаймні пошкодила 41 літак. Ще жодного разу до того Росія не втрачала таку техніку в такій кількості та через удари такими незрівнянно дешевшими дронами", – заявив він.

1 червня минулого року Служба безпеки України почала масштабну спецоперацію під назвою "Павутина" зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії. Дрони СБУ відпрацювали по літаках, які щоночі бомблять українські міста.

