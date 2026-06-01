В Нацполіції за тиждень провели майже 100 обшуків щодо схем незаконного перетину кордону

В Нацполіції за минулий тиждень заблокували кілька десятків каналів незаконного перетину кордону. Оголошено 51 підозру.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Правоохоронці провели майже 100 обшуків та повідомили про підозру організаторам та учасникам схем. Лише за задокументованими епізодами фігуранти розраховували отримати понад 10 млн грн незаконного прибутку від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

"Зловмисники переправляли «клієнтів» за межі країни групами від двох до шести осіб, або організовували індивідуальні тури. Вартість таких «послуг» залежала від способу і складності незаконного виїзду. «Тури» до Білорусі, Молдови, Румунії обходилися від 3 000 євро до 20 000 доларів", - повідомили в Нацполіції.

Серед фігурантів – військовослужбовці, що самовільно залишили частини, особи, що перебувають в місцях позбавлення волі, мешканці прикордонних регіонів, раніше засуджені за незаконне переправлення призовників через кордон, лікарі, адвокати.

За даними поліції, організатори пропонували два варіанти перетину кордону:

- поза офіційними пунктами пропуску: вплав через Тису в гідрокостюмі чи зеленими тропами за прокладеними на карті маршрутами,

- організація нібито законних підстав: укладання шлюбу з жінками з інвалідністю, надання фіктивних документів про непридатність до військової служби, догляд за хворими родичами, працевлаштування на підприємства критичної інфраструктури.