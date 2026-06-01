Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Суспільство / Війна

Росіяни скинули авіабомби на Дружківку, є поранені

Відомо про п'ятьох поранених цивільних.

наслідки авіаудару по Дружківці
Фото: Донецька обласна прокуратруа

Російська армія завдала авіаударів по Дружківці Донецької області. Унаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

1 червня російські війська скинули три авіабомби ФАБ-250 з уніфікованим модулем планування та корекції на багатоквартирні будинки.

Поранень зазнали п’ятеро людей віком від 20 до 68 років. У чотирьох чоловіків та жінки діагностовані мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку.

Пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

