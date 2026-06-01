Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
ГоловнаСуспільствоЖиття

ЦПД фіксує хвилю фейкових відео, де принижують військових з інвалідністю

Візуальний аналіз підтверджує використання технологій штучного інтелекту. 

ЦПД фіксує хвилю фейкових відео, де принижують військових з інвалідністю
Фото: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації фіксує нову хвилю ворожих дипфейків, спрямованих проти української армії. 

Російські Telegram-канали поширюють відео, де нібито військових з інвалідністю принижують інші військовослужбовці. 

Візуальний аналіз підтверджує використання технологій штучного інтелекту. Одне й те саме згенероване обличчя накладено на кількох персонажів, характерне “тремтіння” зображення та неприродна міміка героїв свідчать про застосування ШІ-інструментів.

Схема поширення стандартна: ролик запускається через мережу “одноразових” акаунтів, боти створюють штучну активність у коментарях, після чого контент потрапляє в рекомендації та стає “доказовою базою” для російських медіа.

Фото: Центр протидії дезінформації

  • Центр раніше розповідав, що російська пропаганда системно масштабує використання ШІ-генерованих відео від імені “військових” для просування потрібних наративів через органічне поширення у соцмережах.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies