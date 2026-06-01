ЦПД фіксує хвилю фейкових відео, де принижують військових з інвалідністю

Центр протидії дезінформації фіксує нову хвилю ворожих дипфейків, спрямованих проти української армії.
Російські Telegram-канали поширюють відео, де нібито військових з інвалідністю принижують інші військовослужбовці.
Візуальний аналіз підтверджує використання технологій штучного інтелекту. Одне й те саме згенероване обличчя накладено на кількох персонажів, характерне “тремтіння” зображення та неприродна міміка героїв свідчать про застосування ШІ-інструментів.
Схема поширення стандартна: ролик запускається через мережу “одноразових” акаунтів, боти створюють штучну активність у коментарях, після чого контент потрапляє в рекомендації та стає “доказовою базою” для російських медіа.
- Центр раніше розповідав, що російська пропаганда системно масштабує використання ШІ-генерованих відео від імені “військових” для просування потрібних наративів через органічне поширення у соцмережах.