ЦПД: Кремль використовує "антиколоніальний" наратив для розширення впливу на Глобальний Південь

Кремль продовжує використовувати так званий "антиколоніальний" наратив як інструмент інформаційного впливу для розширення геополітичної присутності в країнах Глобального Півдня.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема, на безпековому форумі в Москві було відкрито виставку російського військово-історичного товариства, присвячену "європейській работоргівлі та колоніалізму". Організатори заходу декларують мету – сформувати у закордонної аудиторії уявлення про нібито спільну відповідальність європейських країн за колоніальні злочини.

Також, за даними ЦПД, виставка спрямована на штучне прирівнювання історичних травм держав Глобального Півдня до подій Другої світової війни в контексті СРСР.

У Центрі, що таким чином Кремль намагається відбілювати власну імперську історію та формувати образ "жертви", використовуючи історичні паралелі для впливу на міжнародну аудиторію.

Окремим напрямом такої інформаційної політики є прагнення Росії посилити позиції в країнах Африки та Латинської Америки через історичні та ідеологічні маніпуляції.

Водночас підкреслюється, що за цією риторикою стоять прагматичні інтереси Москви. Кремль розглядає держави Глобального Півдня насамперед як джерело ресурсів і майданчики для обходу санкцій, а не як рівноправних партнерів.

У ЦПД наголошують, що такі кампанії є частиною ширшої стратегії гібридного впливу Росії на міжнародній арені.