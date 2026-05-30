Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: Кремль використовує "антиколоніальний" наратив для розширення впливу на Глобальний Південь

м Кремль намагається відбілювати власну імперську історію та формувати образ "жертви".

ЦПД: Кремль використовує "антиколоніальний" наратив для розширення впливу на Глобальний Південь
Фото: Центр протидії дезінформації

Кремль продовжує використовувати так званий "антиколоніальний" наратив як інструмент інформаційного впливу для розширення геополітичної присутності в країнах Глобального Півдня. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема, на безпековому форумі в Москві було відкрито виставку російського військово-історичного товариства, присвячену "європейській работоргівлі та колоніалізму". Організатори заходу декларують мету – сформувати у закордонної аудиторії уявлення про нібито спільну відповідальність європейських країн за колоніальні злочини.

Реклама

Також, за даними ЦПД, виставка спрямована на штучне прирівнювання історичних травм держав Глобального Півдня до подій Другої світової війни в контексті СРСР.

У Центрі, що таким чином Кремль намагається відбілювати власну імперську історію та формувати образ "жертви", використовуючи історичні паралелі для впливу на міжнародну аудиторію.

Окремим напрямом такої інформаційної політики є прагнення Росії посилити позиції в країнах Африки та Латинської Америки через історичні та ідеологічні маніпуляції.

Водночас підкреслюється, що за цією риторикою стоять прагматичні інтереси Москви. Кремль розглядає держави Глобального Півдня насамперед як джерело ресурсів і майданчики для обходу санкцій, а не як рівноправних партнерів.

У ЦПД наголошують, що такі кампанії є частиною ширшої стратегії гібридного впливу Росії на міжнародній арені.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies