Російські дрони атакували цивільні авто на Харківщині, є поранені

Відомо про двох поранених.

наслідки атаки РФ
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська від ранку атакують цивільні авто у Харківській області. Під ударами прикордоння регіону.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"30 травня близько 9:15 російські військові атакували FPV-дроном автомобіль, який рухався селищем Степне Богодухівського району. Поранення отримали 21-річний водій та 46-річна пасажирка", – ідеться у повідомленні.

Орієнтовно о 8:45 ворожий безпілотник типу "Молнія" влучив у адміністративну будівлю. Пошкоджено скління вікон. Без постраждалих.

Близько 05:45 війська РФ завдали удару FPV-дроном по автомобілю в селі Рясне Богодухівського району. Внаслідок атаки тілесні ушкодження отримали дві жінки. Постраждалих госпіталізовано до медичного закладу.

Вчора, 29 травня приблизно о 20:30 російський FPV-дрон атакував селище Золочів Богодухівського району. Внаслідок удару пошкоджено два приватні домоволодіння, автомобіль. Гостру реакцію на стрес отримала 67-річна жінка.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

