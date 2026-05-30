Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Суспільство / Війна

РФ завдала дронового удару по Шосткинській громаді Сумщини, є руйнування

Є руйнування та пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.

Фото: Сумська ОВА

Уночі 30 травня ворог завдав масованого удару БпЛА по Шосткинській громаді Сумської області. Унаслідок обстрілів є пошкодженні та руйнування інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Частину ворожих безпілотників вдалося знищити силам оборони. Та, на жаль, є влучання. Попередньо, обійшлося без загиблих і постраждалих", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів є руйнування та пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, адміністративні приміщення, транспорт.

Триває ліквідація наслідків атаки. На місцях працюють усі необхідні служби. Людям надається необхідна допомога.

Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

