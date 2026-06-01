Прокурори Харківської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо 13 осіб, причетних до викрадень, катувань і вбивств цивільних жителів під час окупації Ізюма.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Серед обвинувачених – 11 військовослужбовців підконтрольного РФ формування “ЛНР”, а також депутат “ЛНР” і голова “Союза кинематографистов днр”.

У 2022 році вони викрадали місцевих жителів, незаконно утримували їх, били та погрожували розправою, намагаючись отримати інформацію про українських військових, ветеранів АТО та людей, які допомагали Силам оборони.

Знущання над потерпілими фіксували на відео, а записи використовували для створення пропагандистських сюжетів про нібито “боротьбу з бандерівцями”.

Один із епізодів стосується вбивства 46-річного пластуна та помічника депутата Ізюмської міської ради. Після затримання і побиття окупанти вбили чоловіка, а його тіло залишили біля залізничного переїзду.

Усім обвинуваченим інкримінують державну зраду та порушення законів і звичаїв війни. Усі вони перебувають у розшуку.