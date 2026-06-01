Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Харківщині судитимуть 13 колаборантів, які вбивали та катували мешканців Ізюма

Серед обвинувачених: 11 військовослужбовців підконтрольного РФ формування “ЛНР”, а також депутат “ЛНР” і голова “Союза кинематографистов днр”. 

На Харківщині судитимуть 13 колаборантів, які вбивали та катували мешканців Ізюма
Усім обвинуваченим інкримінують державну зраду та порушення законів і звичаїв війни

Прокурори Харківської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо 13 осіб, причетних до викрадень, катувань і вбивств цивільних жителів під час окупації Ізюма.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Серед обвинувачених – 11 військовослужбовців підконтрольного РФ формування “ЛНР”, а також депутат “ЛНР” і голова “Союза кинематографистов днр”. 

Реклама

У 2022 році вони викрадали місцевих жителів, незаконно утримували їх, били та погрожували розправою, намагаючись отримати інформацію про українських військових, ветеранів АТО та людей, які допомагали Силам оборони.

Знущання над потерпілими фіксували на відео, а записи використовували для створення пропагандистських сюжетів про нібито “боротьбу з бандерівцями”.

Один із епізодів стосується вбивства 46-річного пластуна та помічника депутата Ізюмської міської ради. Після затримання і побиття окупанти вбили чоловіка, а його тіло залишили біля залізничного переїзду.

Усім обвинуваченим інкримінують державну зраду та порушення законів і звичаїв війни. Усі вони перебувають у розшуку.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies