Уряд розширив перелік категорій заяв до Міжнародного реєстру збитків для України, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За ними громадяни, власники бізнесів, а також держава Україна зможуть офіційно фіксувати шкоду та втрати, завдані російською агресією після 24 лютого 2022 року.
До врегульованих постановою категорій додадуться ще 14 нових. Подати за ними заяви до міжнародного Реєстру збитків можна буде після того, як вони будуть відкриті у Дії.
Наразі через Дію вже можна подати заяви до міжнародного Реєстру збитків для України за 21 категорією.
Окрім уже наявних категорій, громадяни можуть зафіксувати та в майбутньому отримати компенсацію за втрату доступу до медичної допомоги, доступу до освіти, інші порушення міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни, а також додаткові економічні втрати.
Власники бізнесу можуть додатково зафіксувати втрати культурних об’єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки.
Держава ж зафіксує знищення обʼєктів культурної спадщини, екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів, гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення, витрати на розмінування та очищення територій.
- Міжнародний Реєстр збитків, створений Україною, ЄС та ще 43 країнами світу зі штаб-квартирою в Гаазі, є одним із ключових міжнародних механізмів для майбутнього відшкодування.
- У грудні 2025 року було розпочато створення компенсаційної комісії. Станом на сьогодні 38 держав та Європейський Союз підписали Конвенцію. Наразі триває процес, необхідний для запуску її роботи.
- У квітні директор Реєстру збитків Маркіян Ключковський повідомив, що понад 40 тисяч заяв від українців уже пройшли перевірку та очікують на розгляд Міжнародною компенсаційною комісією. Всі категорії реєстру мають відкрити до кінця весни.
- Розгляд заяв стане наступним етапом для визначення розміру виплат і фактичного отримання компенсацій за шкоду, завдану російською агресією. Загалом на сьогодні до Реєстру надійшло вже 136 тисяч заяв у межах 16 різних категорій.
- Міжнародний реєстр збитків запрацював на початку квітня 2024 року, а у травні на порталі "Дія" відкрили можливість подання заяви. Послуга доступна і на сайті, і в застосунку.
- Прийнятні заяви вносять до Реєстру для подальшого їх розгляду та оцінки.
- Реєстр не є судом, трибуналом, компенсаційною комісією або компенсаційним фондом. Він не розглядатиме заяви, що надходять до нього, по суті, не оцінюватиме їхню вартість і не призначатиме жодних виплат. Ці функції виконуватиме міжнародний компенсаційний механізм, який буде створено в майбутньому. Роботу над створенням компенсаційного механізму вже розпочато, і мандат Реєстру включає в себе сприяння цій роботі.
- Після створення компенсаційного механізму робота Реєстру продовжиться в рамках нової структури, і всі внесені до нього заяви та докази будуть передані до неї.