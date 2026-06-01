ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли вночі приватні будинки у Херсоні

Постраждали люди, які сховалися у підвалі.

Наслідки обстрілу Херсона
Фото: Херсонська МВА

Цієї ночі російські окупанти з артилерії обстріляли Корабельний район Херсона. 

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Атака сталася о 01:00, унаслідок суттєвих пошкоджень зазнали приватні будинки херсонців. 

Поранення отримали троє людей, які на момент обстрілу ховалися в підвалі. 

Лікарі надали постраждалим допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися. 

  • 31 травня російська армія атакувала вчора Дніпровський район Херсону. Окупанти влучили у багатоповерхівку. Вибухову травму та уламкове поранення правої стопи отримав 70-річний херсонець.
  • Також російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль патрульних у Херсоні, троє поліцейських отримали контузії та поранення різного ступеня тяжкості.
