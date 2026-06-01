Цієї ночі російські окупанти з артилерії обстріляли Корабельний район Херсона.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Атака сталася о 01:00, унаслідок суттєвих пошкоджень зазнали приватні будинки херсонців.
Поранення отримали троє людей, які на момент обстрілу ховалися в підвалі.
Лікарі надали постраждалим допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися.
- 31 травня російська армія атакувала вчора Дніпровський район Херсону. Окупанти влучили у багатоповерхівку. Вибухову травму та уламкове поранення правої стопи отримав 70-річний херсонець.
- Також російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль патрульних у Херсоні, троє поліцейських отримали контузії та поранення різного ступеня тяжкості.