Постраждали люди, які сховалися у підвалі.

Цієї ночі російські окупанти з артилерії обстріляли Корабельний район Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Атака сталася о 01:00, унаслідок суттєвих пошкоджень зазнали приватні будинки херсонців.

Поранення отримали троє людей, які на момент обстрілу ховалися в підвалі.

Лікарі надали постраждалим допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися.