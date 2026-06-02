Майже 250 боїв відбулося вчора на фронті

Розпочалася 1560-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 249 бойових зіткнень.

Як зазначили у Генштабі, за уточненою інформацією вчора противник здійснив 91 авіаційний удар, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9007 дронів-камікадзе та здійснив 3342 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 59 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження живої сили та ще один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення, агресор завдав 6 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБ, здійснив 76 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів біля Ветеринарного, Стариці, Приліпки, Лиману, Синельникового, Вовчанських Хуторів та Зибиного.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед поблизу Курилівки, Богуславки та в бік Куп’янська-Вузлового.

На Лиманському напрямку ворог 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону неподалік Копанок, Новомихайлівки, Дробишевого, Зарічного, Лиману, Озерного та Ямполя.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 10 разів, поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив дві марні спроби витіснити наших захисників із займаних позицій в районі населеного пункту Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 10 атак, поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Плещіївки, Русиного Яру та в бік Миколайпілля, Кучерового Яру і Нового Шахового.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах Дорожнього, Новоолександрівки, Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Удачного, Муравки, Горіхового та в бік населених пунктів Новий Донбас, Шевченко, Білицьке, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку противник атакував три рази у районах Вербового і Воскресенки. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 35 атак у районах населених пунктів Рибне, Злагода, Добропілля, Оленокостянтинівка Залізничне, Чарівне та в бік Косівцевого, Різвдянки, Воздвижівки, Цвіткового та Верхньої Терси.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві штурмові дії у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.