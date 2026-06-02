Вісімнадцять мешканців Харківщини постраждали через удари РФ

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 18 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали 18 людей, зокрема дитина.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові постраждали 15 людей: 4 чоловіків, 10 жінок і 11-річна дівчинка.

У с. Руські Тишки Циркунівської громади постраждали 42-річний чоловік і 40-річна жінка, на трасі неподалік с. Полкова Микитівка Богодухівської громади постраждав 36-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 60-річному чоловіку, який зазнав травм внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Соболівка Кіндрашівської громади.

Ворог атакував Немишлянський, Основ’янський, Слобідський, Київський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

6 ракет;

36 БпЛА типу «Герань-2»;

7 БпЛА типу «Молнія»;

1 fpv-дрон;

5 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, приватний будинок, 3 цивільні підприємства, адміністративну будівлю, офісну будівлю, заклад дошкільної освіти, АЗС, 4 автомобілі;

у Богодухівському районі пошкоджено адмінбудівлю, фермерське господарство, приватний будинок (м. Богодухів), 2 вантажні автомобілі (неподалік с. Полкова Микитівка);

у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (сел. Шевченкове);

в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Рідне), господарчу споруду (м. Барвінкове);

у Харківському районі пошкоджено молоковоз (с. Кутузівка), приватний будинок, автомобіль (с. Михайлівка), багатоквартирний будинок, 5 приватних будинків, виробничий цех (м. Мерефа), автомобіль (с. Черкаські Тишки), цивільне підприємство, 2 приватні будинки (сел. Васищеве), приватний будинок (с. Покотилівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 177 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 37 313 людей.