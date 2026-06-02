Оборонці поцілили у «Панцирь-С1» у Криму, склади дронів на ТОТ та по скупчення живої сили ворога.

Сили оборони уразили НПЗ «Ильский», ЗРГК «Панцирь-С1», корабель та інші об’єкти. Також уточнили результати ураження Новошахтинського та Саратовського НПЗ.

Як розповіли у Генштабі, 1 червня та в ніч на 2 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів.

Зокрема, поцілили по нафтопереробному заводу «Ильский» в Краснодарському краї РФ. Там підтвердили ураження цілі з подальшою пожежою на території заводу. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

Реклама

НПЗ «Ильский» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ. Потужність переробки становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення збройних сил рф.

Також уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» у Видному в Криму.

Крім того, уражено склад БпЛА підрозділу противника в Шахтарському Донецької області, а також пункти управління БпЛА окупантів у районах Устинки на Бєлгородщині, Лугового Запорізької області та Голої Пристані на Херсонщині.

Окрім того, українські воїни били по зосередженнях живої сили противника у районах Широкиного, Берестка та Комара Донецької області, Маліївки на Дніпропетровщині і Локоти на Курщині.

За результатами ракетного удару українськими крилатими ракетами "Нептун" 31 травня 2026 року по Новошахтинському НПЗ в Ростовській області підтверджено ураження двох установок первинної переробки нафти, АВТ-1 та АВТ-2, з подальшою пожежею на території підприємства.

Також уточнено інформацію по ЛВДС «Лазарєво» у Кіровській області РФ. Там було пошкоджено два резервуари РВС-50000 м3 та будівлі магістральних насосних станцій.

А в результаті влучань 31 травня 2026 року по території Саратовського НПЗ підтверджено ураження установки первинної переробки нафти АВТ-6.

Серед іншого, у ніч на 1 червня уражено корабель окупантів у районі базування у Міжводному в Криму. За попередньою інформацією - це судно розмагнічування. Результати уточнюються.