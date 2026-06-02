Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСуспільствоВійна

Мер Дніпра заявив, що Росія вдарила по місту касетними боєприпасами

Філатов зазначив, що ворог навмисно бʼє касетами, щоб було більше жертв серед цивільних, поліції, рятувальників та комунальних служб. 

Удар по Дніпру, 2 червня 2026
Фото: Телеграм / Борис Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що Росія вдарила по місту касетними боєприпасами. 

“Майже всі ви бачили фото того жаху, що під@ри знову наробили в Дніпрі. Але я на те і міський голова, щоб звертати увагу на деталі. Просто подивиться собі під ноги. Весь асфальт побитий. Це - касетний боєприпас. ВОНИ НАВМИСНО бʼють касетами, щоб було більше жертв серед цивільних, поліції, рятувальників та комунальних служб!” – написав Філатов.

Мер повідомив, що вбито 9 людей, з них трирічна дитина. Пошкоджено 50 будинків.7 зруйновано фактично вщент. На звʼязок не виходять ще 6 людей. Вибито понад 2,1 тисячі вікон. Понівечено близько 30 машин.

На місцях ударів працює майже два десятка машин важкої комунальної техніки.

Майже половина постраждалих залишаються у міських лікарнях. У людей здебільшого переломи, осколкові поранення, різані рани.

