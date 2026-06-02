У Києві та семи областях є відключення світла через обстріли. Поранені енергетики

У столиці пошкоджений виробничий майданчик та інфраструктура енергетичного підприємства.

Унаслідок нічного російського обстрілу у Києві та семи областях України є відключення світла. Енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

Як розповіли у Міненерго, тимчасово без електропостачання залишається частина споживачів у м. Київ, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях.

Унаслідок ворожого обстрілу у столиці пошкоджений виробничий майданчик та інфраструктура енергетичного підприємства. Двоє енергетиків зазнали поранень, їх доставили до лікарні і надають допомогу.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Ворог також атакував об’єкти нафтогазової галузі. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження інфраструктури. Ніхто з працівників не постраждав. Рятувальники і оперативні служби працюють над усуненням наслідків атаки.

Сьогодні не планують застосовувати обмеження енергопостачання, а про будь-які зміни можна дізнатися на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.

Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 11:00 до 15:00. У вечірні години просять людей за можливості ощадливо використовувати електроенергію - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.