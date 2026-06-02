У Києві та семи областях є відключення світла через обстріли. Поранені енергетики

Унаслідок нічного російського обстрілу у Києві та семи областях України є відключення світла. Енергетики працюють над відновленням енергопостачання.
Як розповіли у Міненерго, тимчасово без електропостачання залишається частина споживачів у м. Київ, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях.
Унаслідок ворожого обстрілу у столиці пошкоджений виробничий майданчик та інфраструктура енергетичного підприємства. Двоє енергетиків зазнали поранень, їх доставили до лікарні і надають допомогу.
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Ворог також атакував об’єкти нафтогазової галузі. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження інфраструктури. Ніхто з працівників не постраждав. Рятувальники і оперативні служби працюють над усуненням наслідків атаки.
Сьогодні не планують застосовувати обмеження енергопостачання, а про будь-які зміни можна дізнатися на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.
Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 11:00 до 15:00. У вечірні години просять людей за можливості ощадливо використовувати електроенергію - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.
- У ніч на 2 червня, починаючи з 18:00, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. Основним напрямком удару був Київ, також ворог цілив по Дніпру, Харкову, Запоріжжю, Полтавській області й інших регіонах.