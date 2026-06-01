Вранці частина абонентів восьми областей була без світла через обстріли

Станом на ранок 1 червня унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Як розповіли у Міненерго, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.

«Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему», – написали в Міненерго.