У травні до фонду держбюджету надійшло 316 млрд гривень

Серед них, понад 21 млрд гривень отримані вигляді міжнародних грантів.

Фото: pexels/glazun0v

У травні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 316 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Надходження від Державної податкової служби становили 146,8 млрд грн, зокрема:

68,6 млрд грн – податок на прибуток підприємств;36 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;19,8 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 41,8 млрд, відшкодовано – 22 млрд грн);12,3 млрд грн – акцизний податок;3,7 млрд грн – частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій;2,7 млрд грн – дивіденди від підприємств з державною часткою власності;2,6 млрд грн – рентна плата.Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 68,1 млрд гривень.

Ще одним джерелом доходів стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 21,7 млрд гривень.

Загалом, за травень 2026 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 411,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Окрім того, 58,7 млрд грн надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

  • Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства закликало українців використати кошти, накопичені за програмою "Національний кешбек", до 30 червня 2026 року включно, оскільки невикористані залишки повернуться до державного бюджету.
