Підприємства отримають три місяці на підтвердження критичності. Переглядати критичність підприємств раз на півтора року в умовах воєнного стану є виправданим.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв заявив, що підприємства мають до 1 вересня підтвердити критичність.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, аналогічна процедура вже проводилася в грудні 2024 року і тривала три місяці. Він також спростував твердження про падіння ВВП.

«Минулого року ВВП зріс майже на 2%. Цього року ми також очікуємо зростання», — сказав міністр.

Щодо критерію зарплати Соболєв наголосив, що він є обґрунтованим: «Реальна зарплата минулого року над інфляцією зросла на 7% додатково. Ми проводили консультації з бізнесом, і цей критерій був сприйнятий».

«Так само, як і минулого разу, в грудні 24-го року, і цього буде три місяці дано підприємству на підтвердження своєї критичності — тобто до першого вересня вони мають пройти цей механізм. Механізм вже зрозумілий, пакети готові», — пояснив він.

Міністр також зазначив, що переглядати критичність підприємств раз на півтора року в умовах воєнного стану є виправданим, оскільки «ситуація змінюється».