Львівська міська рада звернулася до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска через конфлікт довкола будівництва сміттєпереробного заводу у Львові.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Конфлікт спалахнув після розірвання контракту з польською компанією Control Process S.A. — генеральним підрядником будівництва заводу.

Садовий заявив, що проєкт мав стати зразком успішної співпраці з польським бізнесом, проте підрядник не виконав своїх зобов'язань. Загалом громада Львова вже заплатила компанії понад 30 мільйонів євро за виконані роботи, але об'єкт досі не добудований.

Садовий наголосив, що це не приватні інвестиції, а безпосередньо кошти бюджету міста. Після офіційних консультацій та погодження з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) мерія розірвала договір із Control Process S.A.

Мер Львова звинуватив окремих польських посадовців у лобіюванні інтересів підрядника. За його словами, є спроби розсилати листи до польських міст-партнерів Львова, щоб втягнути їх у конфлікт, а також чинити дипломатичний тиск на український уряд, вимагаючи продовжити співпрацю з компанією.