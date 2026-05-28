Україна отримає чергову виплату в розмірі майже 2,8 мільярда євро в межах фінансової підтримки від Євросоюзу.
Про це ідеться на сайті Ради ЄС.
Рада ухвалила відповідне рішення після того, як українська сторона успішно виконала 11 із 20 кроків, передбачених для цього сьомого траншу.
У Раді ЄС зауважили, що сума також враховує виконання Україною кількох попередніх зобов'язань, які залишалися незакритими. Зокрема, йдеться про один крок, що вимагався для п’ятого траншу, та два кроки, необхідні для шостого траншу.
Крім того, Київ спромігся виконати низку вимог раніше встановленого графіку — загалом достроково закрив по два кроки, які планували для восьмого та дев'ятого траншів. Згідно з новою методологією Єврокомісії, Україна вперше отримає фінансову компенсацію саме за таке дострокове виконання реформ.
- Попередній – шостий транш - в розмірі близько 2,3 мільярда євро Україна отримала у грудні 2025 року.
- Програма підтримки України з боку ЄС набула чинності 1 березня 2024 року. Вона передбачає надання стабільного фінансування у розмірі понад 50 мільярдів євро у вигляді грантів та позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України у період з 2024 до 2027 року.
- З цих 50 мільярдів євро понад 38 мільярдів орієнтовно зарезервували для підтримки реформ та інвестицій.
- 28 травня Верховна Рада ратифікувала угоду про отримання кредиту на 90 млрд євро від Євросоюзу. Ці кошти розраховані на два роки для покриття дефіциту бюджету.