Україна отримає чергову виплату в розмірі майже 2,8 мільярда євро в межах фінансової підтримки від Євросоюзу.

Про це ідеться на сайті Ради ЄС.

Рада ухвалила відповідне рішення після того, як українська сторона успішно виконала 11 із 20 кроків, передбачених для цього сьомого траншу.

У Раді ЄС зауважили, що сума також враховує виконання Україною кількох попередніх зобов'язань, які залишалися незакритими. Зокрема, йдеться про один крок, що вимагався для п’ятого траншу, та два кроки, необхідні для шостого траншу.

Крім того, Київ спромігся виконати низку вимог раніше встановленого графіку — загалом достроково закрив по два кроки, які планували для восьмого та дев'ятого траншів. Згідно з новою методологією Єврокомісії, Україна вперше отримає фінансову компенсацію саме за таке дострокове виконання реформ.