Київська міська рада не підтримала проєкт рішення щодо залучення кредитних коштів міжнародних фінансових організацій на будівництво нової гілки Київського метрополітену.

За проєкт проголосували лише 58 депутатів із необхідних 61, тому переговори з міжнародними фінансовими організаціями (ЄБРР, ЄІБ та Світовим банком) не розпочалися.

Документом пропонувалося визнати за доцільне залучення кредиту для Подільсько-Вигурівської лінії від Кільцевої дороги до житлового масиву Вигурівщина-Троєщина з електродепо.

Міська влада планувала спрямувати на будівництво метро 1,5 млрд євро запозичених коштів.

Раніше профільний департамент КМДА повідомляв, що запланована для будівництва лінія включатиме станції "Глибочицька", "Подільська", "Райдужна" та 3 станції у конструкціях мостового переходу. Передбачені пересадкові вузли між станціями "Лук’янівська" – "Глибочицька" й "Тараса Шевченка" – "Подільська".

Ця ділянка лінії метро на Троєщину фактично лежить в межах Подільського мостового переходу, перші дві черги якого здали в експлуатацію в 2024 і 2025 роках. Підрядником робіт на будівництві Подільського мосту з 2023 року є Група компаній “Автострада” Максима Шкіля.