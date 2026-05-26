Найбільші банки підписали меморандум щодо розширення доступу підприємств ОПК до кредитування

За ініціативи Національного банку України найбільші банки уклали Меморандум про сприяння розширення доступу до фінансування для підприємств оборонно-промислового комплексу. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Документ під час зустрічі в Національному банку підписали 23 банки різних форм власності із часткою понад 75% чистих активів банківської системи.

Меморандум формує структуровану практичну рамку із сегментованими моделями участі для різних банків і позичальників та спрямований на розширення фінансування виробництва оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Підпис банка-учасника засвідчує визнання пріоритетності фінансування сектору ОПК у стратегіях, ризик-апетитах, продуктових лінійках, структурі бізнесу та внутрішніх процесах.

У межах Меморандуму передбачено чотири моделі участі банків:

консорціумне або синдиковане фінансування для великих проєктів;

пряме фінансування виробників зброї, боєприпасів і військової техніки;

фінансування товарів подвійного призначення (dual-use);

фінансування малого та середнього бізнесу в ОПК за відкритими контрактами.

Згідно з Меморандумом банки прагнуть застосовувати обміркований і лояльний підхід до ціноутворення, щоб умови фінансування залишалися доступними для підприємств ОПК.

Також вони прагнуть частково відмовитися від "твердої застави", допускаючи як забезпечення за кредитами заставу предмета фінансування або товарів в обороті, майнових прав на дебіторську заборгованість, гарантії держави / міжнародних фінансових організацій/ експортно-кредитних агентств, страхування, поруку власника або пов'язаної компанії.

Водночас Меморандум містить очікування щодо дій державних органів, підприємств та установ, зокрема Національного банку, Міністерства оборони України, Міністерства фінансів України, Агенції оборонних закупівель, ПрАТ "Експортно-кредитне агентство", Національної установи розвитку та інших. Як зазначає НБУ, виконання цих кроків сприятиме швидшому масштабуванню фінансування банків для ОПК.

"Очікувані кроки від Національного банку ми готові виконати і вже виконуємо: долучаємося до стандартизації документів для консорціумного кредитування, надаємо потрібні роз'яснення, калібруємо наші регуляторні вимоги, зокрема до оцінки кредитного ризику, – прокоментував голова НБУ Андрій Пишний. – Фінансування ОПК динамічно зростає. За даними опитування, приріст наданих кредитів та гарантій у галузі за 2025 рік перевищив 60 млрд грн. І це лише початок".