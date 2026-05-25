Україна готує нові стандарти контролю та якості пального

Йдеться про вимоги щодо використання біоетанолу в бензинах.

Україна готується до впровадження нових вимог щодо використання біоетанолу в бензинах. Зокрема оновлюют стандарти якості пального, гармонізують технічні регламенти з вимогами ЄС та модернізують системи контролю і відбору проб.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, йдеться не лише про обов’язкову частку біопалива у бензинах, а й про створення ефективної системи контролю якості такого пального. 

«Потрібно оновити стандарти, методи випробувань і підходи до перевірки. Це також важливий крок для виконання Україною євроінтеграційних зобов’язань, зокрема директив RED-II та RED-III», – зазначив він. 

Під час тематичного круглого столу в міністерстві обговорили оновлення технічних регламентів для бензинів і дизельного палива, імплементацію європейських стандартів EN 228 та EN 590, а також поступову відмову від застарілих екологічних класів Євро-3 та Євро-4.

Окремий блок стосувався практичного впровадження Технічного регламенту щодо вимог до палив моторних альтернативних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №1482. Документ регулює використання палив із високим вмістом спирту – від 10% до 50%.

