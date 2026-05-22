Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
ГоловнаЕкономікаБізнес

ПриватБанк остаточно переміг Коломойського і Боголюбова в Апеляційному суді Лондона Пресреліз

Із бізнесменів мають стягнути понад 3 млрд доларів.

ПриватБанк остаточно переміг Коломойського і Боголюбова в Апеляційному суді Лондона
Приватбанк у Києві
Фото: Софія Гаврилюк

Апеляційний суд в Англії підтримав вердикт першої інстанції і відхилив спроби ексвласників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова оскаржити рішення від липня 2025 року. 

Таким чином, рішення про стягнення з них понад 3 мільярдів доларів залишається в силі, ідеться на телеграм-каналі банку.

Апеляційний суд повністю погодився з висновками Високого Суду Англії та Уельсу про те, що Коломойський і Боголюбов здійснили масштабне шахрайство проти банку. Судді також відкинули аргумент колишніх власників, які стверджували, що нібито повернули привласнені кошти, використавши для цього гроші від своїх наступних шахрайських дій проти банку.

У банку зазначили, що оскільки у справі ще з 2017 року діє судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів, фінустанова розпочинає процедуру примусового виконання рішення. Отримані кошти спрямують на компенсацію збитків банку та його єдиного акціонера — Кабміну.

Голова Наглядової ради ПриватБанку Нільс Мелнгайліс назвав цей день знаковим у боротьбі за правосуддя в інтересах українського народу та підтвердив наміри банку повернути викрадені кошти.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies