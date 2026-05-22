ПриватБанк остаточно переміг Коломойського і Боголюбова в Апеляційному суді Лондона

Апеляційний суд в Англії підтримав вердикт першої інстанції і відхилив спроби ексвласників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова оскаржити рішення від липня 2025 року.

Таким чином, рішення про стягнення з них понад 3 мільярдів доларів залишається в силі, ідеться на телеграм-каналі банку.

Апеляційний суд повністю погодився з висновками Високого Суду Англії та Уельсу про те, що Коломойський і Боголюбов здійснили масштабне шахрайство проти банку. Судді також відкинули аргумент колишніх власників, які стверджували, що нібито повернули привласнені кошти, використавши для цього гроші від своїх наступних шахрайських дій проти банку.

У банку зазначили, що оскільки у справі ще з 2017 року діє судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів, фінустанова розпочинає процедуру примусового виконання рішення. Отримані кошти спрямують на компенсацію збитків банку та його єдиного акціонера — Кабміну.

Голова Наглядової ради ПриватБанку Нільс Мелнгайліс назвав цей день знаковим у боротьбі за правосуддя в інтересах українського народу та підтвердив наміри банку повернути викрадені кошти.