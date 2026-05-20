Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ГоловнаЕкономікаДержава

ПриватБанк забезпечив понад 40% прибутку банківської системи з початку 2026 року Пресреліз

ПриватБанк забезпечив понад 40% прибутку банківської системи з початку 2026 року
Фото: Макс Требухов

Державний ПриватБанк у першому кварталі 2026 року зберіг статус ключового драйвера прибутковості банківської системи України, сформувавши понад 40% загального прибутку всього банківського сектору країни.

Як повідомили топ менеджери банку під час спілкування з експертами та медіа, прибуток до оподаткування за січень - березень 2026 року сягнув 25,9 млрд грн, що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Чистий прибуток за квартал становив 12,8 млрд грн.

ПриватБанк також залишається найбільшим платником податків серед українських банків. За перший квартал 2026 року фінустанова сплатила 44,1 млрд грн податків, із яких 42,1 млрд грн — податок на прибуток за четвертий квартал 2025 року.

У банку зазначають, що основним стратегічним напрямом залишається покращення клієнтського досвіду, розвиток сервісів та персоналізація обслуговування для роздрібних і бізнес-клієнтів. Саме на це спрямовані цифрові рішення, розвиток нових продуктів та впровадження технологій штучного інтелекту.

Фінансові результати, за даними банку, стали можливими завдяки стабільному зростанню клієнтської бази та розвитку нових бізнес-напрямів.

Обсяг коштів клієнтів станом на кінець першого кварталу зріс на 19% у річному вимірі. Кількість активних користувачів Приват24 збільшилася на 2%, а активних бізнес-клієнтів — на 4%, що дозволило банку зберегти лідерські позиції на ринку навіть в умовах посилення конкуренції.

Водночас банк продовжив активно нарощувати кредитування. Чистий кредитний портфель у першому кварталі зріс на 44% рік до року та на 8,8% від початку 2026 року — до 170 млрд грн.

Основними напрямами фінансування залишалися енергетика, оборонно-промисловий комплекс, виробництво, аграрний сектор та логістика.

Раніше ПриватБанк повідомив, що за підсумками 2025 року отримав рекордний прибуток до оподаткування на рівні 88 млрд грн, а також скоротив частку непрацюючих активів до 10% після перемоги у судовому процесі проти колишніх власників у Великій Британії.

Загалом за підсумками 2025 року банк перерахував до державного бюджету 58,2 млрд грн податку на прибуток, зробивши один із найбільших внесків у фінансову стабільність держави під час повномасштабної війни.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies