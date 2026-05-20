ПриватБанк забезпечив понад 40% прибутку банківської системи з початку 2026 року

Державний ПриватБанк у першому кварталі 2026 року зберіг статус ключового драйвера прибутковості банківської системи України, сформувавши понад 40% загального прибутку всього банківського сектору країни.

Як повідомили топ менеджери банку під час спілкування з експертами та медіа, прибуток до оподаткування за січень - березень 2026 року сягнув 25,9 млрд грн, що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Чистий прибуток за квартал становив 12,8 млрд грн.

ПриватБанк також залишається найбільшим платником податків серед українських банків. За перший квартал 2026 року фінустанова сплатила 44,1 млрд грн податків, із яких 42,1 млрд грн — податок на прибуток за четвертий квартал 2025 року.

У банку зазначають, що основним стратегічним напрямом залишається покращення клієнтського досвіду, розвиток сервісів та персоналізація обслуговування для роздрібних і бізнес-клієнтів. Саме на це спрямовані цифрові рішення, розвиток нових продуктів та впровадження технологій штучного інтелекту.

Фінансові результати, за даними банку, стали можливими завдяки стабільному зростанню клієнтської бази та розвитку нових бізнес-напрямів.

Обсяг коштів клієнтів станом на кінець першого кварталу зріс на 19% у річному вимірі. Кількість активних користувачів Приват24 збільшилася на 2%, а активних бізнес-клієнтів — на 4%, що дозволило банку зберегти лідерські позиції на ринку навіть в умовах посилення конкуренції.

Водночас банк продовжив активно нарощувати кредитування. Чистий кредитний портфель у першому кварталі зріс на 44% рік до року та на 8,8% від початку 2026 року — до 170 млрд грн.

Основними напрямами фінансування залишалися енергетика, оборонно-промисловий комплекс, виробництво, аграрний сектор та логістика.

Раніше ПриватБанк повідомив, що за підсумками 2025 року отримав рекордний прибуток до оподаткування на рівні 88 млрд грн, а також скоротив частку непрацюючих активів до 10% після перемоги у судовому процесі проти колишніх власників у Великій Британії.

Загалом за підсумками 2025 року банк перерахував до державного бюджету 58,2 млрд грн податку на прибуток, зробивши один із найбільших внесків у фінансову стабільність держави під час повномасштабної війни.