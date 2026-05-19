В середу в Україні не прогнозується відключень світла

В середу, 20 травня в Україні не прогнозується відключень електроенергії.
Про це повідомили в "Укренерго".
Енергетики закликають обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години з 18:00 до 22:00.
Про актуальні зміни в енергосистемі можна дізнатись на сторінках обленерго для кожного регіону.
- Уряд спрямував на доплати енергетикам, які відновлювали інфраструктуру після обстрілів РФ понад 535 млн грн. З резервного фонду держбюджету було виділено 793 млн грн на доплати всім працівникам, залученим до аварійно-відновлювальних робіт.