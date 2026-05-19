Створення корпусу Сил безпілотних систем поки не розглядають

Наразі в Силах оборони не розглядають створення корпусу Сил безпілотних систем. Про це головком Олександр Сирський повідомив у інтерв'ю Мілітарному.

Нинішній рід сил на цьому етапі задовольняє потребу і застосовується узгоджено. Зараз головнокомандувач не вбачає потреби створювати ще одну структуру.

"Управління СБС і управління бригад дозволяє виконувати функції, ті, які покладаються на СБС на даних ділянках. Бригади доволі великі, ви ж розумієте, це засіб фактично оперативно-стратегічний", – сказав він.

У корпусах створюють полки безпілотних систем на базі відповідних батальйонів.

"Як воно буде далі – ми ж не забуваємо, що й противник активно розвиває свої безпілотні сили. І в них теж дуже такі амбітні плани, вони дуже підняли види грошового стимулювання значно. Цей процес іде на самостійно, а враховуючи й відповідаючи на дії противника. Це складний процес. Наразі я не бачу такої необхідності. Можливо, в подальшому така можливість або необхідність виникне", – сказав Сирський.

Він додав, що й штурмового корпусу не буде, інакше може виникнути ризик конкуренції з Десантно-штурмовими військами.