СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
ГоловнаСуспільствоВійна

Створення корпусу Сил безпілотних систем поки не розглядають

В наявних корпусах розгортають полки безпілотних систем. 

Створення корпусу Сил безпілотних систем поки не розглядають
Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

Наразі в Силах оборони не розглядають створення корпусу Сил безпілотних систем. Про це головком Олександр Сирський повідомив у інтерв'ю Мілітарному

Нинішній рід сил на цьому етапі задовольняє потребу і застосовується узгоджено. Зараз головнокомандувач не вбачає потреби створювати ще одну структуру.

"Управління СБС і управління бригад дозволяє виконувати функції, ті, які покладаються на СБС на даних ділянках. Бригади доволі великі, ви ж розумієте, це засіб фактично оперативно-стратегічний", – сказав він. 

У корпусах створюють полки безпілотних систем на базі відповідних батальйонів. 

"Як воно буде далі – ми ж не забуваємо, що й противник активно розвиває свої безпілотні сили. І в них теж дуже такі амбітні плани, вони дуже підняли види грошового стимулювання значно. Цей процес іде на самостійно, а враховуючи й відповідаючи на дії противника. Це складний процес. Наразі я не бачу такої необхідності. Можливо, в подальшому така можливість або необхідність виникне", – сказав Сирський.

Він додав, що й штурмового корпусу не буде, інакше може виникнути ризик конкуренції з Десантно-штурмовими військами. 

  • Армійський корпус – це формування, що об'єднує декілька бригад і підрозділи підтримки. Згідно з планом, Сили оборони мають формуватися з 18 корпусів різних родів військ, переважно – Сухопутних (13). Однак корпуси формують і в морській піхоті (1), Нацгвардії (2) і ДШВ (2), писав Frontliner
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies