Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Головнокомандувач: загроза наступу росіян з Білорусі реальна

Генштаб ворога прораховує дії. 

Олександр Сирський
Фото: Володимир Зеленський

Росія вдвічі переважає Україну в кількості бригад і полків. І додатково є загроза збільшення лінії фронту, що вже зараз простягається на 1200 кілометрів.

Про це голвоком Олександр Сирський сказав в інтерв’ю Мілітарному. Дані розвідки про загрозу наступу ворога з Білорусі є цілком реальними, додав він. 

“Можливі операції на півночі – це реально, ми знаємо ці дані про те, що російський генштаб зараз активно прораховує і планує операції”, – сказав він.

  • На початку квітня президент України заявив про активність ворога на білоруському кордоні. Він доручив посилити цей напрямок. 
  • На початку повномасштабної війни Білорусь дозволила армії окупантів використовувати свою територію для вторгнення на північ України. Зараз Мінськ продовжує надавати росіянам повітряний простір для ударів по українцях дронами. 
