Головнокомандувач: загроза наступу росіян з Білорусі реальна

Росія вдвічі переважає Україну в кількості бригад і полків. І додатково є загроза збільшення лінії фронту, що вже зараз простягається на 1200 кілометрів.
Про це голвоком Олександр Сирський сказав в інтерв’ю Мілітарному. Дані розвідки про загрозу наступу ворога з Білорусі є цілком реальними, додав він.
“Можливі операції на півночі – це реально, ми знаємо ці дані про те, що російський генштаб зараз активно прораховує і планує операції”, – сказав він.
- На початку квітня президент України заявив про активність ворога на білоруському кордоні. Він доручив посилити цей напрямок.
- На початку повномасштабної війни Білорусь дозволила армії окупантів використовувати свою територію для вторгнення на північ України. Зараз Мінськ продовжує надавати росіянам повітряний простір для ударів по українцях дронами.