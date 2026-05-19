Головнокомандувач: загроза наступу росіян з Білорусі реальна

Росія вдвічі переважає Україну в кількості бригад і полків. І додатково є загроза збільшення лінії фронту, що вже зараз простягається на 1200 кілометрів.

Про це голвоком Олександр Сирський сказав в інтерв’ю Мілітарному. Дані розвідки про загрозу наступу ворога з Білорусі є цілком реальними, додав він.

“Можливі операції на півночі – це реально, ми знаємо ці дані про те, що російський генштаб зараз активно прораховує і планує операції”, – сказав він.