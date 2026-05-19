Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський: за час контрнаступу Україна звільнила 500 кв. км – це 12 населених пунктів

Цей наступ не завершився, але перейшов в іншу форму. 

Сирський: за час контрнаступу Україна звільнила 500 кв. км – це 12 населених пунктів
Олександр Сирський
Фото: скриншот

Росія намагається інтенсифікувати бойові дії на декількох ключових напрямках. Насамперед – Покровському, а також Очеретенському, Олександрівському, Костянтинівському, Лиманському й частково Куп’янському. На Покровському напрямку Росія скупчила найбільшу кількість військ – майже 99 000 особового складу. 

Крім того, вона проводить дії високої інтенсивності уздовж кордону з Харківською і Сумською областями. Про це головком Олександр Сирський розповів в інтерв’ю Мілітарному.

На основних напрямках ворог проводить 35-20 штурмових дій, на інших напрямках – менше. 

Україна проводить контрдії.

“Під час попереднього наступу, що завершився наприкінці квітня, ми звільнили площу на Олександрівському напрямку близько 500 квадратних кілометрів нашої території. Тоді було звільнено 12 населених пунктів”, – сказав він, додавши, що цей наступ перейшов в інший формат, але не завершився.

Сирський відзначив зменшення кількості російських наступів і збільшення українських. Доба, що передувала цьому інтерв'ю, вперше завершилася перевищенням наступальних дій України, а не Росії. 

Сирський звернув увагу, що зараз ротація військ між позиціями є такою ж складною операцією, як наступальна. 

  • Наступ на Олександрівському напрямку Сили оборони України почали у січні. Станом на 23 лютого звільнили 400 кв. км і 8 сіл. 
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies