Цей наступ не завершився, але перейшов в іншу форму.

Росія намагається інтенсифікувати бойові дії на декількох ключових напрямках. Насамперед – Покровському, а також Очеретенському, Олександрівському, Костянтинівському, Лиманському й частково Куп’янському. На Покровському напрямку Росія скупчила найбільшу кількість військ – майже 99 000 особового складу.

Крім того, вона проводить дії високої інтенсивності уздовж кордону з Харківською і Сумською областями. Про це головком Олександр Сирський розповів в інтерв’ю Мілітарному.

На основних напрямках ворог проводить 35-20 штурмових дій, на інших напрямках – менше.

Україна проводить контрдії.

“Під час попереднього наступу, що завершився наприкінці квітня, ми звільнили площу на Олександрівському напрямку близько 500 квадратних кілометрів нашої території. Тоді було звільнено 12 населених пунктів”, – сказав він, додавши, що цей наступ перейшов в інший формат, але не завершився.

Сирський відзначив зменшення кількості російських наступів і збільшення українських. Доба, що передувала цьому інтерв'ю, вперше завершилася перевищенням наступальних дій України, а не Росії.

Сирський звернув увагу, що зараз ротація військ між позиціями є такою ж складною операцією, як наступальна.