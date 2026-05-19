СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов'язаних
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сі попередив Трампа, що "тайванське питання" є вирішальним для відносин між США і Китаю
Від початку доби росіяни 63 рази атакували позиції ЗСУ на фронті

Тривають також ворожі артилерійські обстріли прикордонних районів.

Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Від початку доби росіяни 63 рази атакували позиції Сил оборони. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Шалигіне, Рижівка, Безсалівка, на Чернігівщині – Семенівка. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Чернацьке та Зернове Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення, противник здійснив 56 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Гранів, Лиман, Радьківка, Вільча та Стариця.

На Куп’янському, Краматорському, Оріхівському напрямках сьогодні ворог активних дій не проводив.

На Лиманському напрямку наші захисники зупинили шість спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Дробишеве, Озерне та Діброва.

На Слов’янському напрямку загарбники двічі намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Різниківка та Крива Лука. Дотепер точиться одне боєзіткнення.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Довгої Балки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 26 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Дорожнє, Родинське, Олександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку населених пунктів Вільне, Грузьке. Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав у районі населеного пункту Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили десять ворожих атак у районах населених пунктів Рівнопілля, Радісне, Рибне, Добропілля, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне. Одне боєзіткнення триває.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили ворога, який намагався просунутись у напрямку острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

