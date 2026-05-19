Bloomberg: зумовлена війною криза робочої сили в Росії обтяжуватиме її економіку ще багато років

Частка росіян працездатного віку скорочується з 2010 року, а робоча сила старіє. Протягом наступних п'яти років близько 11 млн робочих місць потребують заміни через вихід працівників на пенсію.

Росія стикається з настільки гострим дефіцитом робочої сили, що це, ймовірно, гальмуватиме економіку ще багато років, оскільки старіння населення та війна в Україні скорочують доступну робочу силу, пише Bloomberg.

За оцінками Bloomberg Economics, російській економіці вже бракує близько 1,5 млн працівників. Російський союз промисловців і підприємців прогнозує, що до 2030 року дефіцит робочої сили зросте до 3 млн людей.

Війна проти України лише погіршила ситуацію. За даними американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), Росія втратила приблизно 1,2 млн військових убитими та пораненими, зокрема до 325 тисяч загиблих станом на січень 2026 року.

Водночас демографічна криза почалася ще до повномасштабного вторгнення. За оцінками Bloomberg Economics, у 2015–2022 роках кількість працездатного населення РФ скоротилася приблизно на 4,9 млн людей.

За даними російського Мінпраці, зараз у країні близько 74 млн людей працездатного віку. Частка такого населення скорочується з 2010 року через низьку народжуваність у 1990-х після розпаду СРСР.

Підвищення пенсійного віку у 2019 році частково пом’якшило проблему, але водночас зробило ринок праці старшим. За словами демографа Ігоря Єфремова, кількість працівників віком 25–39 років скоротилася приблизно на 4 млн, тоді як частка працівників старше 55 років зросла.

За словами Новака, протягом наступних п’яти років через вихід людей на пенсію Росії доведеться замістити близько 11 млн працівників.

Крім того, Єфремов оцінює, що після початку вторгнення з Росії виїхали сотні тисяч людей, що скоротило ринок праці ще на 300–400 тисяч осіб. Також кількість трудових мігрантів у країні зменшилася приблизно на 1 млн порівняно з початком 2022 року.

Окремим фактором став набір людей до армії. За оцінками демографа, військова служба вивела з ринку праці ще 700–900 тисяч людей.

Найгостріший дефіцит кадрів зараз спостерігається в IT, продажах, бухгалтерії та технічних спеціальностях. Водночас російський бізнес стикається зі зростанням податкового навантаження, через що частина компаній скорочує персонал або закривається.

Експерти прогнозують, що навіть можливе завершення бойових дій не вирішить проблему. Через старіння населення та падіння народжуваності дефіцит працівників у Росії може залишатися «новою нормою» ще десятиліттями.