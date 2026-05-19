Головне за ніч та ранок вівторка, 19 травня: ракетний удар по Прилуках, майже 240 боєзіткнень, обшуки у Верховному Суді

Нічна повітряна атака , 236 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, атаки на Сумщину та Одещину .

Сьогодні, 19 травня, близько 10 ранку росіяни вдарили балістичною ракетою по центру Прилук, що на Чернігівщині. Станом на 12 годину було відомо про двох загиблих і 21 пораненого, зокрема 14-річну дитину.

"Під ударом – одне із підприємств. Пошкоджений торговельний центр, що поруч із місцем прильоту, супермаркет і пожежна техніка", – повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

Рятувальники розповіли, що кількість потерпілих уже збільшилася з 17 до 21.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 236 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Філія, Білицьке, Никанорівка та Покровськ.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 140 солдатів, танк, бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 НРК, 262 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 351 150 осіб.

Сьогодні, 19 травня, російська армія атакувала Глухівську громаду на Сумщині. Загинули двоє людей. У ОВА кажуть про чотирьох поранених.

Російська армія атакувала Харків і область. У Покотилівці Харківського району внаслідок атаки безпілотником загинула жінка 69 років. Ще троє людей поранені, зокрема – дитина.

На місці ударів пошкоджено будинки і легкові авто, повідомили в ДСНС.

"У Новобаварському районі міста Харкова зруйнований житловий будинок, виникла пожежа на площі 150 кв.м. Попередньо, постраждали 3 людей. Тривають роботи з гасіння пожежі на розбору завалів", – розповіли рятувальники.

У ніч на 19 травня росіяни застосували ударні безпілотники для обстрілу півдня Одещини, зокрема цілили у порт на Дунаї в Ізмаїлі.

Як повідомила Ізмаїльська районна держадміністрація, внаслідок атаки було пошкоджено портову інфраструктуру. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій прибули на місце та оперативно ліквідували наслідки.

На щастя, минулося без постраждалих, а руйнування оцінено як незначні. Сили протиповітряної оборони змогли ліквідувати більшість ворожих засобів ураження на відкритій території поза населеними пунктами.

У ніч на 19 травня російська армія запустила по території України 209 безпілотників, зокрема і реактивних.

ППО знешкодила 180, а 27 дронів влучили на 15 локаціях. Зафіксували падіння уламків у 5 місцях.

Національне антикорбюро і САП 19 травня проводять обшуки в Верховному Суді. Провадження стосується корупції.

У пресслужбі НАБУ повідомили, що слідчі дії проводять за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного Суду. Зокрема й в ексголови Верховного Суду, справу за обвинуваченням якого слухають у ВАКС.

"Деталі – згодом", – анонсувало Бюро.

Китайський лідер Сі Цзіньпін сказав президенту США Дональду Трампу під час їхніх переговорів минулого тижня, що Путін може зрештою пошкодувати про своє вторгнення в Україну, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Коментарі Сі щодо рішення Путіна розпочати повномасштабне вторгнення до сусіда Росії у 2022 році були більш відвертими, ніж раніше. Джерело повідомляє, що, хоча під час спілкування з колишнім президентом США Джо Байденом лідери “відверто і прямо” говорили про Росію та Україну, Сі не оцінював Путіна та війну.

Трамп зі свого боку запропонував трьом лідерам об'єднати зусилля для протидії Міжнародному кримінальному суду.

Зазначимо, Путін має прибути до Китаю у вівторок – через чотири дні після того, як китайський лідер прийняв президента США під час їхньої другої зустрічі з моменту повернення Трампа до Білого дому.

