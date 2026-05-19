Унаслідок ударів по Харкову й області є жертва і поранені

Російська армія атакувала Харків і область. У Покотилівці Харківського району внаслідок атаки безпілотником загинула жінка 69 років. Ще троє людей поранені, зокрема – дитина.

На місці ударів пошкоджено будинки і легкові авто. Про це повідомили в Telegram ДСНС України.

Пошкоджені житлові будинки та легкові автомобілі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

"У Новобаварському районі міста Харкова зруйнований житловий будинок, виникла пожежа на площі 150 кв.м. Попередньо, постраждали 3 людей. Тривають роботи з гасіння пожежі на розбору завалів", – розповіли рятувальники.

На місцях обстрілів працюють підрозділи ДСНС, зокрема сапери, кінологи та психологи.