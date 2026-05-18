Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ГоловнаСуспільствоВійна

Понад 200 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби

Найбільше атак зафіксували на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Понад 200 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби
Український військовослужбовець
Фото: Генштаб

Від початку доби 18 травня на фронті відбулося 203 бойових зіткнення.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 22 ракети, та 46 авіаційних ударів – скинув 144 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6080 дронів-камікадзе та здійснив 2298 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ та здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, один з них – із РСЗВ.  

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вільча, Приліпка, Ветеринарне та в бік Графського. Три з цих атак тривають.

На Куп’янському напрямку ворог атакував три рази в бік Курилівки та Петропавлівки. 

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 11 штурмів окупантів, в районах населених пунктів Ставки, Зарічне, Дробишеве та в бік Озерного. Дві з цих атак іще тривають. 

На Слов’янському напрямку противник штурмував три рази у бік Рай-Олександрівки та Калеників. 

На Краматорському напрямку атаки окупантів не зафіксовані. 

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне, Торецьке та в бік Костянтинівки, Кучерового Яру. 

На Покровському напрямку ворог здійснив 33 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Філія, Білицьке та Покровськ. 

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 57 окупантів та поранено 13, знищено дві одиниці автомобільної техніки, одне укриття та дві гармати противника. Також ушкоджено одну одиницю автомобільної техніки, 22 укриття противника та дві гармати противника. Знищено або подавлено 210 БпЛА різних типів. 

На Олександрівському напрямку окупанти проводили одну штурмову дію в бік населеного пункту Вороне. 

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 20 атак окупантів, три з них іще тривають. Ворог проводив штурмові дії у бік Злагоди, Нового Запоріжжя, Чарівного, Цвіткового, Рівного, Залізничного, Рибного та Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку атаки окупантів не зафіксовані. 

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази атакував в районах Антонівки та острова Білогрудий. 

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies