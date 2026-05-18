На Херсонщині через обстріли РФ загинули двоє цивільних, п'ятеро – поранені

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, будівля банку та авто.

Херсонська область, пожежа
Фото: ДСНС України

Упродовж дня російські окупанти продовжили обстрілювати цивільне населення Херсонщини. Є загиблі і поранені.

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні. За даними слідства, 18 травня російська армія била по населених пунктах області авіацією, артилерійською, мінометною зброєю та дронами. Унаслідок російської агресії дві людини загинули, п’ятеро – отримали поранення. Вранці у Зеленівці окупанти спрямували дрон у 61-річного чоловіка, який рухався на мопеді – від отриманих травм людина загинула на місці.  Вдень ворог вдарив артилерією по Білозерці – поранення, несумісні з життям, отримав 61-річний місцевий житель. Впродовж дня внаслідок атак за допомогою БпЛА у Херсоні та Зеленівці постраждали ще п’ять цивільних.   Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, будівля банку, гараж та автотранспорт.  Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

