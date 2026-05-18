У Львові викрили посадовця “Центру пробації”, який обіцяв “викупити” чоловіка з ТЦК

Він пообіцяв жінці, що її брат зможе безперешкодно залишити приміщення ТЦК, де перебував на той момент, а також запевнив, що його не буде мобілізовано.

Фото: ДБР

Викрито начальника одного з районних відділів філії державного управління “Центр пробації” у Львівській області, який організував схему отримання грошей від військовозобов’язаних за “допомогу” в ухиленні від мобілізації.

Про це повідомили у ДБР.

За інформацією слідства, у серпні 2025 року посадовець переконав сестру військовозобов’язаного, що має достатньо зв’язків для впливу на службових осіб Шевченківського РТЦК та СП Львова.

Він пообіцяв жінці, що її брат зможе безперешкодно залишити приміщення ТЦК, де перебував на той момент, а також запевнив, що його не буде мобілізовано. Свої “послуги” посадовець оцінив у 12 тисяч доларів США.

Оскільки самостійно реалізувати схему він не міг, то залучив до протиправної діяльності групу осіб, які також найближчим часом будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Фігуранту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші епізоди та особи, причетні до протиправної діяльності, зокрема серед працівників Шевченківського РТЦК та СП Львова та інших правоохоронних органів.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

