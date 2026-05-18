Головне управління розвідки повідомило про звільнення від російських окупантів Степногірська, що на Запорізькому напрямку.
Зазначається, що в результаті бойової роботи Збройних сил України росіяни були вибиті з укріплених позицій, а ключові локації в Степногірську перейшли під контроль ЗСУ.
ГУР також показало ексклюзивні кадри інтенсивної бойової роботи штурмовиків спецпідрозділу "Артан".
"Під час операції, що відбулася у щільній координації із суміжними підрозділами, спецпризначенці воєнної розвідки провели серію активних наступальних дій з метою витіснити російських окупантів з міста та стабілізувати ситуацію у населеному пункті. Техніку, на якій групи спецпризначенців ГУР заїжджали на штурм позицій загарбників, спробував атакувати ворожий FPV-"ждун", але був холоднокровно знищений", – йдеться в повідомленні.
"Штурмові дії проводилися злагоджено, з використанням аеророзвідки і точкового вогневого ураження. Кожен будинок перевірено на наявність «сюрпризів» та залишків живої сили окупанта. Ми не виключаємо, що противник продовжить спроби знову заходити в місто, втім – готові до цього", – розповів командир "Артану" Віктор Торкотюк.
- Від початку року російські окупанти намагалися захопити селище Степногірськ у Запорізькій області, просуваючись уздовж берега колишнього Каховського водосховища. Попри активні штурми, Сили оборони не дали ворогу інфільтруватися.
- У квітні спецпризначенці ГУР почали зачистку Степногірська. Повернення цього населеного пункту вирівнює лінію фронту, позбавляє плацдарму, який противник міг використати для наступу на Запоріжжя, та розширює зони вогневого контролю над логістикою окупантів