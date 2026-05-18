Головне управління розвідки повідомило про звільнення від російських окупантів Степногірська, що на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляється на сайті ГУР МО.

Зазначається, що в результаті бойової роботи Збройних сил України росіяни були вибиті з укріплених позицій, а ключові локації в Степногірську перейшли під контроль ЗСУ.

ГУР також показало ексклюзивні кадри інтенсивної бойової роботи штурмовиків спецпідрозділу "Артан".

"Під час операції, що відбулася у щільній координації із суміжними підрозділами, спецпризначенці воєнної розвідки провели серію активних наступальних дій з метою витіснити російських окупантів з міста та стабілізувати ситуацію у населеному пункті. Техніку, на якій групи спецпризначенців ГУР заїжджали на штурм позицій загарбників, спробував атакувати ворожий FPV-"ждун", але був холоднокровно знищений", – йдеться в повідомленні.

"Штурмові дії проводилися злагоджено, з використанням аеророзвідки і точкового вогневого ураження. Кожен будинок перевірено на наявність «сюрпризів» та залишків живої сили окупанта. Ми не виключаємо, що противник продовжить спроби знову заходити в місто, втім – готові до цього", – розповів командир "Артану" Віктор Торкотюк.