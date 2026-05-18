Головне за ніч та ранок понеділка, 18 травня: ракетний удар по Дніпру, атака на Одесу, понад 240 боєзіткнень, українська КАБ

Нічна повітряна атака , 242 бойових зіткнення, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, смерть Степана Кубіва, внесення застави за Єрмака, навчання із використання ядерної зброї у Білорусі.

Наслідки удару по АЗК Укрнафта на Дніпропетровщині

У ніч на 18 травня російська армія завдала ракетного удару по житловому кварталу Дніпра. Станом на 07:30 було відомо про 18 поранених, зокрема дворічну дівчинку та 10-річного хлопчика.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа, діти на амбулаторному лікуванні.

8 людей госпіталізовані - 4 жінки та 4 чоловіки. Вони у стані середньої тяжкості.

Рятувальники приборкали займання, яке сталося через російську атаку на даху 24-поверхового будинку у місті.

Мер міста Борис Філатов додав, що серед пошкоджених об'єктів – близько 20 багатоповерхових і приватних будинків. "Понівечені також два дитячі садочки та гімназія, мечеть, корпус одного з інститутів та трамвай. Кількість вибитих вікон вимірюватиметься кількома тисячами", – повідомив Філатов.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 242 бойових зіткнення.

Найвища інтенсивність штурмів зафіксована на Покровському (32) та Гуляйпільському (24) напрямках.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1220 солдатів і гелікоптер. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 350 010 осіб.

У ніч на 18 травня російська армія атакувала Одесу ударними дронами. Станом на ранок було відомо про двох постраждалих - 11-річного хлопчика та 59-річного чоловіка.

Унаслідок ворожої атаки у Київському та Приморському районах Одеси зафіксовано влучання БпЛА у три житлових будинки. Одноповерховий будинок в Приморському районі зруйнований. В інших будинках пошкоджено фасади, дахи та скління. Виникли локальні пожежі, їх ліквідували.

У Рівненській області вночі працювала протиповітряна оборона. Є збиття ворожих цілей.

За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.

У ніч на 18 травня російська армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по території України. ППО знешкодила 4 ракети і 503 безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА у 11 місцях.

Як повідомили Повітряні сили України, росіяни застосували ударні БпЛА та ракети наземного базування. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 546 засобів повітряного нападу – 22 ракети і 524 БпЛА.

За попередніми даними, станом на 08.30 ППО збила та подавила 507 цілей – 4 ракети та 503 безпілотники різних типів:

4 крилаті ракети "Іскандер-К";

503 ворожих БпЛА різних типів.

Вранці 18 травня російська армія атакувала суховантажне судно KSL DEYAN у морі неподалік Одеської області. Екіпаж корабля складався з громадян Китаю.

Судно ходить під прапором Маршаллових островів, власником є громадянин КНР. Про це ВМС України повідомили в Facebook. "росія вкотре демонструє, що її атаки становлять загрозу не лише Україні, тепер це ризик навіть для її найближчих партнерів, чиї судна опиняються в Чорному морі", – прокоментували Військово-морські сили.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що постраждав ще один корабель – під прапором Гвінеї-Бісау. Обидва судна перебували в районі очікування і рухалися коридором до портів Великої Одеси.

"Унаслідок влучань на обох суднах виниклі невеликі пожежі, які локалізовані силами суднової команди. На щастя, постраждалих серед екіпажів немає. Судна перебувають на ходу та продовжили рух до портів", – сказав він.

У Білорусі заявили про військові навчання із використання ядерної зброї.

Навчання проходитимуть у співпраці із росіянами.

Перша українська керована авіабомба (КАБ), над розробкою якої працювали 17 місяців, готова до бойового застосування, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

«Продовжуємо розвивати українські high tech-рішення для фронту. Учасник Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування», – розповів він.

За словами Федорова, ця КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Вона не скопійована із західних чи радянських рішень, а є власною розробкою українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина КАБ становить 250 кг.

Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і пілоти вже відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни.

За адвоката і колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака внесли 140 млн гривень застави, призначених йому Вищим антикорсудом минулого четверга. Про це пише hromadske з посиланням на отриману в ВАКС інформацію.

Єрмак перебував під вартою з ранку 14 травня – його арештували одразу після оголошення рішення судді. Вносити заставу можна було й протягом вихідних, але ВАКС перевіряє наявність коштів у робочі дні.

Єрмак уже вийшов із СІЗО.

На 64 році життя помер народний депутат поточного скликання Степан Кубів. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради 18 травня.

Степан Кубів був членом Комітету з питань економічного розвитку. Входив до фракції “Європейська солідарність” – обрався до дев’ятого скликання ВР під номером 12 у партійному списку.

Був парламентарем у сьомому й восьмому скликаннях. Раніше – перший віцепрем’єр-міністр – міністр економічного розвитку України.

Керівництво Верховної Ради України, народні депутати, і Апарат ВР висловлюють співчуття.

